In Paris ist es bei Protesten der "Gelbwesten"-Bewegung erneut zu Ausschreitungen gekommen. Randalierer verwüsteten Geschäfte. Eine Bankfiliale wurde in Brand gesteckt.

Laut Innenminister Christophe Castaner wurde das Feuer in dem Gebäude in der Nähe des Champs-Élysées vorsätzlich gelegt. Im zweiten Im Erdgeschoss des siebengeschossigen Gebäudes befand sich eine Bank. Im zweiten Stock waren eine Mutter und ihr Baby von den Flammen eingeschlossen. Feuerwehrleute retteten die beiden.

Polizei setzt Wasserwerfer ein

Vor allem auf den Champs-Élysées und rund um den Triumphbogen kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei. Fernsehbilder zeigen brennende Autos, maskierte Demonstranten werfen mit Gegenständen.

Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas gegen die Randalierer ein:

Dauer 00:51 min Proteste und Krawalle in Paris In Paris setzt die Polizei Wasserwerfer ein.

Der Triumphbogen, an der Spitze der Pariser Prachtmeile ist ein wichtiges Symbol für die Demonstranten. Bei Ausschreitungen während der "Gelbwesten"-Proteste im vergangenen Dezember war das Wahrzeichen der Hauptstadt schwer beschädigt worden - damals drangen Randalierer in das Nationalsymbol Frankreichs ein.

Aufruf zu "Marsch auf Paris"

Für die "Gelbwesten"-Bewegung ist es ein entscheidendes Wochenende: Am vergangenen Samstag hatten so wenig Teilnehmer wie noch nie seit Beginn der Proteste im November demonstriert. Zahlreiche Führungsfiguren der Gruppe hatten anschließend relativ einhellig zu einem "Marsch auf Paris" an diesem Samstag aufgerufen.

Die "Gelbwesten" demonstrieren seit vier Monaten regelmäßig und fordern Steuersenkungen und soziale Gerechtigkeit.