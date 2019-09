Für App: Pro Biene

Vorschlag für die Mod: Am kommenden Dienstag (24. September) geht es los: ab dann sammeln verschiedene Umweltverbände ein halbes Jahr lang Unterschriften für das Volksbegehren Artenschutz in Baden-Württemberg. Per Gesetz soll es dafür sorgen, dass die Artenvielfalt im Südwesten besser geschützt wird. Unter anderem soll der Einsatz von Pestiziden drastisch verringert werden – der Ökolandbau soll stark wachsen – angestrebt wird auch ein wirksamer Schutz von Streuobstwiesen. Klingt erstmal gut – manchem Bauern aber treibt das Volksbegehren Sorgenfalten ins Gesicht. Stefanie Peyk über die Forderungen des Volksbegehrens und die Kritik daran. Beitrag: O-Ton Brigitte Dahlbender, 0’04: „Die Artenvielfalt geht auch in Baden-Württemberg dramatisch zurück.“ warnt Brigitte Dahlbender vom Bund für Umwelt und Naturschutz BUND. O-Ton Brigitte Dahlbender, 0’08: „Deshalb haben wir jetzt dieses Volksbegehren, gemeinsam mit Pro Biene und dem Nabu, und vielen anderen Unterstützern auf die Beine gestellt.“ Das Bündnis will die Landesregierung nun per Gesetz in die Pflicht nehmen. Zum Beispiel soll die Politik dafür sorgen, dass der Anteil des Öko-Landbaus bis 2035 von heute 16 auf 50 Prozent wächst. Artenschutz ja, aber bitte nicht so – sagt dazu ausgerechnet ein Bio-Landwirt: Der Bio-Obstbauer Frieder Hutt aus Friedrichshafen am Bodensee fürchtet nämlich, dass so viel Bio-Obst und –Gemüse gar nicht verkauft werden kann – zumindest nicht zu auskömmlichen Preisen. O-Ton Frieder Hutt, 0’17: „Wenn jetzt das Volksbegehren umgesetzt wird, würde das für uns bedeuten, dass wir eine unglaubliche Produktionssteigerung haben, das würde für uns sinkende Erzeugerpreise bedingen, und das würde uns vor große Absatzprobleme stellen.“ Der Stuttgarter Imker David Gerstmeier von Pro Biene, einer der Initiatoren des Volksbegehrens, hält dagegen. Mit dem Gesetz werde kein Bauer gezwungen, auf Bio-Landwirtschaft umzustellen. Stattdessen müsse das Land den Umstieg attraktiv machen – auch mit neuen Absatzwegen für Bio-Lebensmittel. O-Ton David Gerstmeier, 0’15: „Das kann die öffentliche Versorgung sein, wo die Landesregierung die die Kindergärten, die Schulen, die Krankenhäuser, die Pflegeheime auf regionale, ökologische Ernährung umstellt. Das muss aber natürlich in die Breite gehen, und da ist die Landesregierung gefragt.“ Ein anderer Zankapfel sind die Pestizide. Deren Einsatz soll stark sinken – und in Schutzgebieten, die dem Artenschutz dienen, sogar ganz tabu sein – Bauernfunktionäre sehen deshalb schon große Teile des Weinbaus am Kaiserstuhl und des Obstbaus am Bodensee vor dem Aus. Auch der Bio-Obstbauer Frieder Hutt macht sich Sorgen – denn auch im Bio-Anbau wird gespritzt, Schwefel oder Kupfer zum Beispiel. O-Ton Frieder Hutt: 0’18: „Damit wir hochwertiges und gesundes Obst produzieren können, ist Pflanzenschutz nötig, im biologischen wie im konventionellen Anbau. Wenn wir um 50% unseren Pflanzenschutz reduzieren, haben wir große Ausfälle – durch Pilzkrankheiten, durch Schädlingsdruck.“ Antwort von Pro Biene: in Schutzgebieten sollen Ausnahmen vom Pestizid-Verbot möglich sein. Außerhalb von Schutzgebieten werde keinem Bauern vorgeschrieben, wie er zu wirtschaften habe. O-Ton Gerstmeier, 0’09: „Das ist eine Forderung auch an die Landesregierung, Anreize zu schaffen, dass die Landwirte freiwillig auf Pestizide verzichten.“ Falls mindestens jeder zehnte Wahlberechtigte das Volksbegehren unterschreibt, muss die Politik den Gesetzesvorschlag umsetzen – oder es kommt zum Volksentscheid – da könnte der Landtag dann auch einen Gegenvorschlag machen. Schon jetzt rufen Bauernverbände die Landwirte dazu auf, Postkarten an Abgeordnete zu verschicken. Aufschrift: „Volksbegehren Artenschutz – so nicht!“