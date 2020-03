Coronavirus: Hamsterkäufe machen Heilbronner Tafeln zu schaffen

Durch Hamsterkäufe in den Supermärkten und Discountern bekommen die Tafelläden in Heilbronn und Umgebung deutlich weniger Ware. So gibt es bei den Tafeln so gut wie kein Obst mehr, auch die Regale beim Gemüse sind fast leer.