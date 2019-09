Florida rüstet sich für "Dorian"

Hurrikan "Dorian" wird nach jetzigem Stand in der Nacht zum Dienstag Ortszeit auf die Ostküste Floridas treffen - und zwar als Hurrikan der Kategorie 4, möglicherweise der höchsten Kategorie 5. Das Auge des Hurrikans wird zwischen Miami im Süden und Orlando im Norden an Land treffen. Doch die Auswirkungen werden im gesamten Bundesstaat zu spüren sein. Der Gouverneur von Florida verhängte vorsorglich den Ausnahmezustand. US-Präsident Donald Trump hat seinen geplanten Polen-Besuch abgesagt. In einer über Twitter verbreiteten Video-Botschaft warnte Trump die Bevölkerung von Florida. Tatsächlich erwarten die Meteorologen, dass "Dorian" einer der schlimmsten Hurrikans der vergangenen 30 Jahre werden könnte.