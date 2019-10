Bereits vor dem Kinostart hatte der Trailer zu "Joker" in den USA zu einer Diskussion rund um die Gewaltverbrechen in diesem Film geführt. Zum heutigen Filmstart wurden hohe Sicherheitsmaßnahmen getroffen.

Der Bösewicht aus den "Batman"-Filmen bekommt ein eigenes Spin-Off. Der Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle hat bereits hervorragende Kritiken bekommen, der Schauspieler wird für sein "Joker"-Psychogramm als heißer Oscar-Kandidat gehandelt.

Gleichzeitig gibt es auch Sicherheitsbedenken. Die Polizei in Los Angeles sowie das US Militär haben angekündigt, die Polizeipräsenz an Kinosälen zu verstärken. Grund dafür sei die Erinnerung an die Schießerei 2012 in einem Kinosaal in Aurora, Colorado. Damals hatte ein Mann zwölf Menschen bei der Premiere zu "Batman - The Dark Knight Rises" erschossen.