Trockenheit und heiße Winde: Bei den schweren Waldbränden in Kalifornien zeichnet sich keine Besserung ab. Der Bundesstaat hat den Notstand ausgerufen, Zehntausende haben ihre Häuser verlassen.

Wegen anhaltender Winde gilt nach wie vor höchste Alarmbereitschaft bei den Feuerbekämpfern in Kalifornien. Am Montagmorgen entzündete sich mitten in Los Angeles ein Brand nahe des bekannten Getty Museums.

Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, sagte, von dem Feuer seien auch einige Häuser erfasst worden, 500 Feuerwehrleute seien im Einsatz.

Kein Strom für 1,3 Millionen Menschen

Die Brände sind nach wie vor besonders im Norden Kaliforniens am schlimmsten. Das Feuer in der Weinregion Sonoma County konnte bislang nicht eingedämmt werden. Gouverneur Gavin Newsom rief den Notstand aus, 200.000 Einwohner mussten ihre Häuser verlassen. Bei 1,3 Millionen Haushalten wurde als Vorsichtsmaßnahme der Strom abgestellt: Die Netzbetreiber befürchten, dass umstürzende Masten die Brände sonst zusätzlich befeuern könnten.