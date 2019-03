Eine Plakat-Kampagne des Verkehrsministeriums, die für das Tragen von Fahrradhelmen wirbt, sorgt für Diskussionen. Ein Pro und Contra aus dem SWR-Hauptstadtstudio.

"Looks like shit. But safes your life." Unter diesem Slogan steht eine neue Kampagne von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Auf den dazugehörigen Plakaten sind Models zu sehen - bekleidet mit Unterwäsche und einem Fahrradhelm. Eines der Models ist eine Kandidatin der Pro-Sieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel".

Das Bundesverkehrsministerium will mit der Kampagne für mehr Verkehrssicherheit werben. Die Aktion wurde kontrovers diskutiert - mehrere SPD-Politikerinnen warfen dem Ministerium Sexismus vor.

"Armutszeugnis" oder gelungene Provokation? Evi Seibert und Nina Barth vom SWR-Hauptstadtstudio bewerten die Kampagne im Video ganz unterschiedlich.