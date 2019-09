Der Marathon-Skandal von Doha

Ein Marathon um Mitternacht - das klingt skurril, war aber real: heute Nacht in Doha, wo die Frauen den ersten Titelträger der Leichtathletik-Weltmeisterschaften ermittelt haben. Bei immer noch 33 Grad und fast 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. ARD-Reporter Burkhard Hupe war fast vier Stunden an der Strecke in Doha.