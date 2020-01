Am Coronavirus sind in China mittlerweile mindestens 80 Menschen gestorben - damit wächst auch in Deutschland die Angst. Dabei sterben schon am Grippevirus viele regelmäßig viele Menschen.

Am Coronavirus sind in China mittlerweile mindestens 80 Menschen gestorben - damit wächst auch in Deutschland die Angst. Dabei sterben schon am Grippevirus viele regelmäßig viele Menschen.