Im britischen Parlament ist es wegen des Brexit hoch hergegangen. Oppositionschef Jeremy Corbyn soll die Premierministerin "dumme Frau" genannt haben.

Damit handelte sich der Labour-Chef den Vorwurf von Frauenfeindlichkeit ein. In der wöchentlichen Fragestunde mit Premierministerin Theresa May und angestachelt von einer hitzigen Debatte soll dem Labour-Chef die Bezeichnung "dumme Frau" herausgerutscht sein - sehen Sie selbst im Video.

Labour-Sprecher korrigiert in "dumme Menschen"

Ein Labour-Sprecher stritt dies später ab: Corbyn habe "dumme Menschen" gesagt - in Anspielung auf Abgeordnete aus dem Lager der regierenden Konservativen. Der Labour-Chef kritisierte May in der Debatte für die Vorbereitungen eines No-Deal-Brexit, also des Ausstiegs Großbritanniens aus der EU ohne Vertrag.

Die Episode löste dennoch einen Eklat aus. Konservative Abgeordnete riefen "Schande" und "schändlich" und forderten eine Entschuldigung. Unterhauspräsident John Bercow sagte, er haben den fraglichen Wortwechsel nicht wahrgenommen, werde die Aufnahmen aber prüfen. Das britische Parlament versucht seit einiger Zeit, Mobbing, Schmähungen und sexueller Belästigung ein Ende zu setzen.

Premier Cameron sagte 2011 "beruhige dich, Liebling"

Es ist nicht das erste Mal, dass ein männlicher Politiker sexistischer Sprache beschuldigt wurde. 2011 sah sich der damalige Premierminister David Cameron Sexismus-Vorwürfen ausgesetzt, als er den Slogan einer beliebten Werbung aufgriff und einer weiblichen Abgeordneten sagte: "Beruhige Dich, Liebling."