Bei der Artenschutzkonferenz in Genf geht es heute um eine mögliche Lockerung des Elefantenschutzes. Befürtworter argumentieren, die Tierbestände hätten sich gut erholt.

Vertreter der 183 Länder, die das Washingtoner Artenschutzabkommen unterzeichnet haben, besprechen die Anträge aus mehreren Ländern aus dem südlichen Afrika.

Botsuana, Namibia, Simbabwe, Südafrika und Sambia sagen, die Elefanten hätten sich wegen der guten Schutzmaßnahmen gut vermehrt. Deshalb will zum Beispiel Sambia Jägern erlauben, Stoßzähne oder Füße als Jagdtrophäen auszuführen. Mehrere Länder wollen auch den Handel mit Elfenbein wieder erlauben. Tierschützer und viele andere Länder sind dagegen.

Schulze: Keinen legalen Markt für gewildertes Elfenbein

Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sprach sich vor der Sitzung in Genf gegen eine Aufweichung beim Verbot des Elfenbeinhandels aus: "Wir müssen alles für den Schutz und den Arterhalt der Elefanten tun", sagte sie in Berlin. "Für den Kampf gegen die Wilderei ist es wichtig, dass es auch weiterhin keinen internationalen legalen Markt gibt, über den gewildertes Elfenbein 'rein gewaschen' werden kann", so die Ministerin.