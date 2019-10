Am Mittwochabend ist ein 16-Jähriger bei Bruchsal auf einen Güterzug geklettert und dort zu nah an eine Oberleitung geraten. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

Schwerer Bahnunfall in Bruchsal

