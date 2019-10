App: Sabrina Trumpf: 2020 wird ein schwieriges Jahr

Der Maschinenhersteller TRumpf aus Ditzingen zog heute Bilanz und die fiel ernüchternd aus. Für das kommende Jahr rechnet man mit deutliche weniger Umsatz Trumpf rechnet mit einem schwierigen Jahr 2020. „Wenn wir Glück haben, kommen wir Ende nächsten Jahres aus der Talsohle heraus“, so die Trumpf Chefin Nicola Leibinger Kammüller. Entlassungen seien derzeit nicht geplant. Das Technologieunternehmen versucht auf anderen Wegen zu sparen. Freue Stellen werden nicht wieder besetzt, Leiharbeit beendet, Arbeitszeitkonten abgebaut. Die Abschwung hat viele Gründe so Nicola Leibinger-Kammüller. Trumpf liefert vor allem Maschinen doch viele Unternehmen seien angesichts der politischen Lage verunsichert, wissen nicht ob sie Geld für neue Maschinen ausgeben sollen. Dazu der Wandel in der Autoindustrie. Trumpf hängt zu rund 20 Prozent von der Autoindustrie ab. Und im wichtigen Markt China gibt es inzwischen auch chinesische Unternehmen, die ähnliche Produkte anbieten. Trotz eines schwierigen Umfelds investiert das Unternehmen aus Ditzingen bei Stuttgart kräftig. Zum Beispiel in bessere Gebäude damit bei der Produktion weniger Energie verbraucht wird.