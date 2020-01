32-Jähriger stirbt nach Angriff auf Polizisten im Krankenhaus

Nachdem er Unfallflucht begangen und Beamte unvermittelt bedroht hatte, hat die Polizei in Vaihingen am Samstagmorgen einen Mann angeschossen. Der 32-Jährige starb wenig später in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen.