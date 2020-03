Ältestenrat Landtag RP empfiehlt Fraktionsgruppe von 2 Ex-AfD-MdL abzulehnen

Der Ältestenrat hat dem rheinland-pfälzischen Landtag empfohlen, den Antrag von zwei ehemaligen AfD-Abgeordneten auf Anerkennung als Fraktionsgruppe abzulehnen. Das hat die Landtagsverwaltung mitgeteilt. Der Landtag dürfte der Empfehlung in der kommenden Woche folgen. Die beiden früheren AfD-Abgeordneten Bublies-Leifert und Ahnemüller hatten im Januar eine sogenannte „Freie Alternative Gruppe im Landtag“ gegründet. Sie forderten die Anerkennung der Gruppe – außerdem zum Beispiel Geld für Mitarbeiter, zusätzliche Redezeit und Sitze in den Ausschüssen. Der Ältestenrat begründet seine Ablehnung so: Die Geschäftsordnung des Landtags sehe Zusammenschlüsse von fraktionslosen Abgeordneten nicht vor und weise ihnen somit auch keine parlamentarischen Aufgaben zu. Mangels eigener parlamentarischer Aufgaben seien auch keine finanziellen Mittel zu gewähren. Bublies-Leifert war aus der AfD-Fraktion ausgetreten, Ahnemüller ausgeschlossen worden. Mathias Zahn, SWR Redaktion Landespolitik.