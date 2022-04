per Mail teilen

Am 1. April 1972 machen sich mit der Ide, Computerprogramme für Unternehmen zu schreiben, fünf junge Wirtschaftsmathematiker und Physiker selbständig. Nicht in Kalifornien, sondern in der Kurpfalz. Sie nennen ihre Kleinfirma „Systemanalyse und Programmentwicklung“, kurz: SAP. 50 Jahre später ist SAP der drittgrößte Softwarekonzern der Welt. Ein deutsches Vorzeigeunternehmen mit weltweit über 100.000 Mitarbeitern und zuletzt 27,8 Milliarden Euro Umsatz.