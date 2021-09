21-er Wein - Ein guter Jahrgang?

per Mail teilen

Die Weinlese im Südwesten läuft so langsam an. Aber wie wird der 21er Jahrgang nach dem verregneten Sommer? Unser Weinexperte sagt: Manche Sorten profitieren sogar.

Zu kühl, zu nass - für die Weinreben in den rheinland-pfälzischen und baden-württembergischen Anbaugebieten war der Sommer eher bescheiden. Aber heißt das, dass der 21-er Jahrgang eher schlecht ausfällt? Nicht unbedingt, meint SWR-Umweltredakteur und Weinexperte Werner Eckert. "Man kann damit rechnen, dass es ordentliche 'Standard-Weine' gibt", sagt Eckert. "Alkoholbomben" werde es eher nicht geben – eher "frisch-fruchtige" Weine, da der Zuckergehalt – aufgrund der fehlenden Wärme eher niedrig, der Säuregehalt dafür aber höher sei als in den letzten Jahren. Das könnte zum Beispiel zu sehr guten "Sekt-Grundweinen" führen. Der Nachfrage schade das alles aber nicht – es könnte das Gegenteil bedeuten, da die Weine nicht so "langweilig" seien, sagt Eckert.

Ernte wird eher unterdurchschnittlich

Kleine Hagelschläge in Rheinland-Pfalz, späte Fröste in Baden-Württemberg - das gehe zu Lasten der Menge, so der Weinexperte. Problematisch sei aber noch, wie sich die Pilzkrankheit bei den Reben ausgewirkt habe. Derzeit sei noch nicht klar, wie viele Trauben deshalb verwertbar seien.

Preise sind stabil - noch

Die Flutkatastrophe an der Ahr hat rund zehn Prozent der Anbaufläche dort vernichtet. Das zusammengenommen mit dem eher verhaltenen Sommer könnte die Mengen reduzieren und – bei gleichbleibender Nachfrage - die Preise steigen lassen. Weinexperte Eckert gibt aber im Moment noch Entwarnung. Die Preise seien derzeit noch stabil, aber das könnte sich ändern, denn die Läger bei den Winzern seien ziemlich leer. Bei den Sorten Riesling, Weiß- und Grauburgunder zögen die Preise auch schon an, denn die seien besonders gefragt.

Klimawandel macht Winzern zu schaffen

"Wir müssen weiter mit starken Frösten rechnen, wir müssen weiter mit typisch deutschen Sommern rechnen", sagt Eckert. Von einem durchgängig "mediterranen" Weinanbau in Deutschland könne man noch nicht sprechen. Das mache den Weinanbau in den nächsten Jahren "extrem schwierig."