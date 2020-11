per Mail teilen

Der Pharmazeut Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes fordert zeitnahe Maßnahmen der Politik, um den Anstieg der Corona-Infektionszahlen zu bremsen. Nach seinen Simulationen und Berechnungen könnte die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen bis Ende der Woche auf 20.000 pro Tag steigen. Wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen würden, müsse man in etwa zwei Wochen mit knapp 50.000 Neuinfizierten pro Tag rechnen. "Von daher ist es jetzt wirklich an der Zeit, das zu unterbinden“, so der Universitätsprofessor im SWR. Wenn sich innerhalb der nächsten zwei Wochen die Reproduktionszahl unter 1 drücken ließe, dann würde man die Krankenhausbelegung unter der maximalen Kapazität halten können, sagte Lehr; derzeit liege die Reproduktionszahl bei 1,5.