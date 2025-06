Seit 20 Jahren fördert die Wissensfabrik, ein Netzwerk aus Unternehmen und Stiftungen, Kinder und Jugendliche in Naturwissenschaft und Technik. Dafür stellen die Unternehmen, wie die BASF beispielsweise Werkzeuge und Materialien zur Verfügung. In einer Grundschule in Ludwigshafen werken und bauen die Schülerinnen und Schüler und setzen eigene Ideen um. Die BASF ist als Gründungsmitglied seit Anfang an dabei.