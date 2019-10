2 Verletzte nach Schüssen vor Moschee in Bayonne - Verdächtiger festgenommen

Vor einer Moschee im südfranzösischen Bayonne sind zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Kurze Zeit nach den Schüssen konnte die Polizei einen Tatverdächtigen in der Umgebung festnehmen. Aus Paris berichtet Sabine Wachs: Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 84-Jährigen Mann. Er soll vor 4 Jahren als Kandidat des rechtsextremen Front National bei den Regionalwahlen angetreten sein. Nach Angaben der Polizeipräfektur soll der Mann versucht haben, eine Art Brandsatz vor der Moschee zu legen. Dabei sei er von zwei Männern gestört worden und habe daraufhin mehrere Schüsse abgegeben. Die beiden Männer wurden schwer verletzt. Im Anschluss zündete der mutmaßliche Täter ein Auto an und flüchtete. Die Polizei konnte ihn nur wenig später in seinem Haus nahe Bayonne festnehmen. Zurzeit durchsuchen Beamte das Haus des Verdächtigen, in dem sich, nach seinen Angaben mehrere Schusswaffen, Gasflaschen und Granaten befinden sollen. Der Mann wird von der Polizei in Bayonne verhört. Da