Vorm Beginn des CDU-Parteitags steigt die Spannung. Von heute Abend an will die Partei klären, wer sie künftig führen soll. Es ist der erste digitale Wahlparteitag in der Geschichte Deutschlands.

Der Parteitag startet mit einer Abschiedsrede der scheidenden Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer. Außerdem sprechen unter anderem Kanzlerin Merkel und EU-Kommissionschefin von der Leyen. Partei-Vize Bouffier rief die CDU kurz vor Beginn des Parteitags dazu auf, sich hinter den Sieger der Wahl morgen zu stellen – unabhängig davon, wer es ist. Bouffier sagte vor Journalisten in Berlin, wer Vorsitzender werde, habe den Anspruch auf die Solidarität der gesamten Partei. Ob NRW-Ministerpräsident Laschet, der frühere Fraktionschef Merz oder der Außenpolitiker Röttgen das Rennen machen, gilt als offen. Röttgen bekräftigte heute in einem Interview seinen Anspruch, im Falle seiner Wahl auch Kanzlerkandidat werden zu wollen. Einen solchen Automatismus gibt es aber nicht. In Umfragen dazu liegt regelmäßig der bayerische Ministerpräsident Söder von der CSU vorn. Er richtet heute ein Grußwort an die Schwesterpartei.

Chris Berdrow vom CDU-Parteitag

