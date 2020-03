per Mail teilen

Das Parlament in Ljubljana hat am Freitagabend dem rechts-konservativen Ministerpräsidenten Janez Jansa das Vertrauen ausgesprochen. Der bisherige Ministerpräsident Marjan Sarec war Ende Januar zurückgetreten. Zwei kleinere Parteien hatten seiner Koalition die Unterstützung entzogen. Jansa war bereits zweimal slowenischer Ministerpräsident. In seine bisherigen Amtszeiten fielen mehrere Korruptionsskandale.