Schnee satt, aber wegen Corona kaum Touristen. Für die Skigebiete ist das ärgerlich, aber wirklich bedrohlich ist was anderes, meint Stefan Giese.

Was für ein Pech. Da sorgt der Klimawandel mittlerweile seit Jahrzehnten dafür, dass der Winter bei uns im Durchschnitt immer kürzer, wärmer und schneeärmer wird – und ausgerechnet in dieser Saison leidet er mal nicht an Schwindsucht. In den Höhenlagen liegt Schnee satt. Die Wintersportbedingungen seien so gut wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr, ist aus dem Schwarzwald zu hören. Ähnliches gilt für die Eifel.

Endlich mal viel Schnee, aber keine Skifreunde dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Armin Weigel

Und doch sind im Schwarzwald, in der Eifel, auf der Schwäbischen Alb oder auch am Erbeskopf der Ärger und die Sorgen groß. Denn die Corona-Beschränkungen machen den Liftbetreibern, Zimmervermieterinnen und all den anderen, die üblicherweise vom Skitourismus profitieren, einen dicken Strich durch die Rechnung. Der Ruf nach staatlicher Entschädigung wird lauter, um die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für die Wintersportregionen zu mindern.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Stefan Giese meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Dumm nur, dass die Sorgen dort mit Corona nicht verschwinden werden. Expertinnen und Experten etwa vom Deutschen Wetterdienst lassen wenig Zweifel daran, dass schneereiche Winter in den deutschen Mittelgebirgen seltener werden und die Schneefallgrenze steigt.

Kommen immer öfter zum Einsatz: Schneekanonen dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Die Folge: In den Wintersportgebieten wird es zusehends aufwändiger, auch kostspieliger, den Skibetrieb aufrecht zu erhalten, etwa durch den Einsatz von noch mehr wasser- und energiehungrigen Schneekanonen an noch mehr Tagen. Das wird sich nicht überall rechnen.

Bleibt zu hoffen, dass besagte Liftbetreiber und Zimmervermieterinnen diese Corona-vermasselte Saison überstehen – wenn nötig auch mit staatlicher Unterstützung. Und Wege finden, wie sie mit dem ebenso bedrohlichen Klimawandel-Schlamassel umgehen, wenn mal wieder kein Schnee liegt im Winter in den Höhenlagen.