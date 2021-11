Ischgl in Österreich galt als erster Covid-19-Hotspot zu Beginn der Pandemie. Feiern beim Apres-Ski, eng an eng - ist Schnee von gestern. Was im Winterurlaub geht und was nicht.

Warten Skipisten und Après-Ski-Bars bereits auf Skifahrer?

Nicht nur verschneite Berge, auch die Ski-Bars warten auf feierlustige Gäste - allerdings dürfen nicht alle rein. In Österreich beispielsweise gilt inzwischen die 2G-Regel, nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Antigen-, PCR- oder Antikörper-Test reichen nicht aus für den Zugang. Sollten die Intensivstationen noch weiter belegt und überlastet sein, könnte das noch weiter eingeschränkt werden.

In Österreich müssen Skiurlauber außerdem darauf achten, dass ab 6. Dezember 2021 ein Impfzertifikat nur noch neun Monate gilt. Wer also schon früh in diesem Jahr geimpft worden ist, muss sich für den Skiurlaub unter Umständen rechtzeitig um einen Termin für die dritte Impfung, die Booster-Impfung, kümmern.

In der Schweiz gilt grundsätzlich, wenn man in eine Bar geht oder in ein Restaurant, die 3G-Regel. In Italien und Frankreich ist es genauso.

Urlaub im Schnee und Hüttenzauber - davon träumen viele, trotz Corona. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/APA | Barbara Gindl

In alpinen Skigebieten drängen sich oft viele Menschen in Kabinen-Seilbahnen. Wie wird das in der kommenden Skisaison sein?

Für alle, die sich mit vielen Leuten um sich herum noch nicht wohl fühlen, gibt es noch keine Entwarnung. Hier und da werden bestimmte Kabinen nicht mit voller Besetzung fahren und nur zu 80 Prozent, etwa in Italien, oder auch nur zu zwei Dritteln ausgelastet.

Dennoch muss man damit rechnen, dass es an manchen Orten auch eng wird. Zum Beispiel in der Schweiz kann man dabei auch nichtgeimpften und ungetesteten Skifahrerinnen und Skifahrern begegnen.

Wer sicher gehen will, was ihn oder sie erwartet, sollte sich vorher das Schutzkonzept seines Skigebiets anschauen. In den meisten Fällen sind aber Masken in Kabinen und Gondeln Pflicht.

In Österreich gilt landesweit die 2G-Regel. Braucht also ein Nicht-Geimpfter oder -Genesener über Skiurlaub dort gar nicht nachdenken?

Wer nach Österreich zum Skifahren will, hat, ohne geimpft oder genesen zu sein, keine Chance. Übrigens auch nicht, wenn man nicht zum Skifahren, sondern nur zum Wandern oder für den Wellness-Urlaub ins Nachbarland reisen wollte. Denn selbst in Hütten und Ferienwohnungen gilt 2G - in den Seilbahnen ab 15. November.

Aufpassen sollten auch Familien mit älteren Kindern, die nach Österreich fahren wollen: Es ist noch nicht klar, ob ab 12 Jahren eine Impfung verlangt wird oder ob Tests noch reichen. Auch darüber sollte man sich rechtzeitig vor der Abfahrt informieren. Momentan gibt es für Österreich eine Übergangsfrist für einen Monat mit einer Impfung.

Winterurlaub auf Abstand oder in der Gruppe - hängt von den Corona-Regelungen vor Ort ab. dpa Bildfunk picture alliance / Tobias Hase/dpa | Tobias Hase

Wie ist es in den Skiorten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit den Corona-Regeln?

Auch hier bei uns wird ohne Impfung nicht viel gehen: Am Erbeskopf in Rheinland-Pfalz bereiten die Betreiber die Saison mit 2G-Regel im Lift vor. Der Plan ist, dass sich Skifahrer vorher online registrieren müssen. Sobald genug Schnee fällt zum Skifahren, dauert es etwa eine Woche bis der Skibetrieb vorbereitet ist.

Im Skigebiet am Feldberg im Schwarzwald, in Baden-Württemberg, wird das genauso geregelt. Sobald es auch noch zur Alarmstufe in Baden-Württemberg kommt, werden für ein paar Tage im Schnee zudem mindestens PCR-Tests zum Übernachten nötig.

Wie sieht es mit den 2G- und 3G-Regelungen in den Skigebieten von Frankreich und der Schweiz aus?

In Frankreich und in der Schweiz gelten im Moment noch weniger strenge Regeln. Jedenfalls zum Liftfahren reicht vielerorts Maske und Abstand.

Beispielsweise in Engelberg, am Titlis, können sich die Urlauber mit Maske Essen und Getränke aus dem Schnellrestaurant holen und draußen essen. Sogar Übernachten geht in der Schweiz grundsätzlich ohne 3G-Zertifikat. Aber das kann sich, je nach Lage vor Ort, noch ändern.

In Frankreich wird voraussichtlich die 3G-Regel in den Skigebieten gelten, ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200.

Vorher kurz nachzuschauen, was an meinem Zielort gilt, ist generell wichtig. Denn die Regelungen vor Ort und sogar von einzelnen Betrieben können sich schnell ändern.

Ob im Allgäu, in Tirol oder am kleinen Schlepp-Lift zuhause um die Ecke: Die Devise bei vielen Touristikern ist, es muss klappen mit der Wintersaison. Lieber arrangiert man sich mit strengeren Regeln als nochmal dicht machen zu müssen wie im vergangenen Winter.