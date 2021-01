Arzneimittelhersteller dürfen in der Werbung nicht den Eindruck erwecken, dass ihr Mittel eine therapeutische Wirkung hat, wenn das nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Im konkreten Fall ist es um "Sinupret" gegangen - ein Mittel, das bei Nasennebenhöhlenentzündungen angewendet wird. Der Hersteller hatte es in einer Anzeige als entzündungshemmend beworben. Die Richter haben gesagt, eine solche Wirkung sei nur an Tieren nachgewiesen worden und nicht am Menschen.