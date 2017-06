Sieben Fragen zum Siebenschläfertag "Bauernregel mit hoher Trefferquote"

Am 27. Juni starren viele gebannt aufs Wetter, denn laut Bauernregel soll so der weitere Sommer sein. Hinter dem Siebenschläfertag stecken Mythen und Legenden - und kein knuffiges Nagetier.

Entgegen der Siebenschläfertags-Bauernregel ist nicht ein einzelner Tag für das weitere Sommerwetter entscheidend

Jede Wettervorhersage, die über drei Tage hinausgeht, ist unseriös - das betonen Meteorologen immer wieder. Aber am Siebenschläfertag glauben viele Menschen, gleich sieben Wochen in die Zukunft blicken zu können. Denn seit Jahrhunderten heißt es: "Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag." Ob an dieser Bauernregel etwas Wahres dran ist, erklärt SWR-Wetterexpertin Anne-Katrin Kienzle in sieben Fragen zum Siebenschläfer.

Sind derartige Bauernregeln nur Unfug?

Grundsätzlich muss man sagen, dass die Menschen früher sehr vom Wetter abhängig waren wegen der Ernte zum Beispiel, und dadurch haben sie diese Bauernregeln erfunden und Zusammenhänge zwischen dem aktuellen Wetter und dem Wetter in der Zukunft entdeckt. Die haben auf jeden Fall geholfen, viele haben einen wahren Kern. Manche haben auch eine hohe Trefferquote. Aber das hängt von der Region ab, man kann sie nicht einfach von einer auf die andere Region übertragen, aber die Siebenschläfer-Bauernregel gehört zu denen mit einer höheren Trefferquote und dadurch ist sie auch bekannter.

Wie oft hat die Siebenschläfer-Regel überhaupt schon gestimmt?

Im Süden Deutschlands stimmt sie mehr als im Norden. Im Alpenvorland liegt die Eintrittswahrscheinlichkeit sogar bei 80 Prozent und bei uns im Südwesten etwa bei 60 bis 70 Prozent: im südlichen Baden-Württemberg eher bei 70 und im nördlichen Rheinland-Pfalz bei 60 Prozent. In Norddeutschland sind es dann nur noch 50 Prozent Zuverlässigkeit.

Wie kommt es eigentlich, dass diese Vorhersage tatsächlich recht häufig stimmt?

Die Großwetterlage hat sich bis Ende Juni meist eingependelt und dann ist die Frage, wie der so genannte Jet-Stream verläuft. Das ist ein Starkwind-Band, das alles lenkt - auch die Tiefs. Wenn es weiter im Norden liegt, dann haben wir stabileres Wetter. Liegt es im Süden, dann haben wir wechselhafteres Wetter, weil die Tiefs immer wieder reinkommen. Und so wie die Lage Ende Juni ist, so bleibt sie dann meist auch einige Wochen, so bis Mitte August und dreht sich dann meistens ins Gegenteil um.

Bauernregeln sind mehr oder weniger holprig gereimte Erfahrungswerte - heute haben wir Wetterradar, Satelliten und Hochleistungscomputer. Ist das nicht auf jeden Fall besser als so eine alte Bauernregel?

Nein, denn jede moderne Vorhersage, die wirklich seriös ist, geht eben nicht über fünf bis zehn Tage hinaus und die Bauernregel umfasst einen Zeitraum von sieben Wochen. Darum sind die teilweise durchaus sinnvoll. Letztlich ist es einfach eine andere Herangehensweise, es gibt ja auch Versuche mit modernen Modellen, die große Zeiträume abdecken wollen. Das sind experimentelle Modelle, aber die Trefferquote hält sich meistens noch in Grenzen.

Siebenschläfertag ist der 27. Juni. Im 16. Jahrhundert gab es allerdings eine Kalenderreform. Hat sich daher was am Datum geändert?

Ja. Durch diese Kalenderreform fehlen im Prinzip zehn Tage und dadurch ist der eigentliche Siebenschläfer nicht mehr der 27. Juni, sondern der 7. Juli, also zehn Tage später. Der 7. Juli müsste dementsprechend eine bessere Trefferquote ergeben, aber im Prinzip ist es ganz egal, um welchen Tag es geht. Es bringt nichts, sich nur einen Tag anzuschauen, sondern man muss die Großwetterlage in dem ganzen Zeitraum von Ende Juni bis in den Juli ansehen, und das sagt deutlich mehr aus.

Seit rund 1.800 Jahren gibt es den Siebenschläfertag. Was hat es eigentlich mit den Siebenschläfern auf sich?

Das ist eine Legende. Sieben Christen sind in der Zeit der Christenverfolgung im 5. Jahrhundert in eine Berghöhle geflüchtet, da schliefen sie 195 Jahre und wurden dann am 27. Juni entdeckt, und dadurch gibt es diesen Gedenktag am 27. Juni. Vor sehr langer Zeit haben die Menschen dann herausgefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter an diesem Tag und dem Wetter im Sommer gibt. Das Ganze hat also übrigens nichts mit dem Tier Siebenschläfer zu tun.

Wie wird denn nun das Wetter in den nächsten sieben Wochen?

So wie es momentan aussieht, steht uns ein Wetterumschwung bevor. Heute und morgen ist es schon deutlich schwüler, teilweise entstehen dadurch heftige Schauer und Gewitter und zum Donnerstag hin bringen sie auch erstmal eine Abkühlung. So wird es vermutlich weitergehen: wechselhaft mit gemäßigteren Temperaturen, so 18 bis 24 Grad. Und wenn es bis in den Juli rein so bliebe, dann würde es wohl ein wechselhafterer Sommer werden.

Ich glaube, dass sich viele drüber freuen, erstmal wieder durchatmen zu können, denn so einen heißen Juli wie 2003 will ja auch niemand. Mitte des Monats war alles braun und verdorrt - wir brauchen dringend Regen und die Waldbrandgefahr muss wieder sinken, denn derzeit haben wir im Süden immer noch verbreitet die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe.

Nächste Woche Donnerstag könnte sich ein Azorenhoch-Keil hereinschieben, dann wird es wieder besser aussehen. Wir müssen die nächsten Tage noch ein bisschen weiter beobachten. Wahrscheinlich ist ein Sommer mit stabilen sonnigen Phasen und Badewetter, aber zwischendurch auch wechselhaften Phasen. Das ist gut für die Pflanzen, und es wäre für jeden etwas mit dabei.