Meinung: Deutschlands Tafeln, ein Armutszeugnis

Bei den Tafeln werden die Schlangen der Bedürftigen immer länger. Darin zeigt sich auch, dass Armutsbekämpfung in Deutschland keine Priorität besitzt, meint Stefan Giese.

Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Doch viele Menschen in diesem Land haben von dem Wohlstand nichts, sie sind arm oder von Armut bedroht. Über 13 Millionen sind es nach Angaben des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Unter ihnen befinden sich auffallend viele alleinerziehende Mütter, Beschäftigte im Niedriglohnsektor, Rentnerinnen, Studierende und Empfänger von Sozialleistungen.

Sie alle eint, dass sie sich nur mit Mühe finanziell über Wasser halten können – und das bereits in normalen Zeiten. Aber die Zeiten sind nicht normal. Die Preise für Lebensmittel und Energie steigen seit Monaten. Für Menschen, die sowieso jeden Cent zweimal umdrehen müssen, stellt das eine existentielle Bedrohung dar. Angesichts dessen kann es nicht verwundern, dass die Tafeln, die Bedürftigen kostenlose oder stark verbilligte Waren anbieten, im Moment überrannt werden. Und das in einer Situation, in der sich zunehmend Geflüchtete aus der Ukraine in die Schlangen an den Tafeln einreihen und die Tafeln selbst mit weniger Spenden und steigenden Kosten kämpfen.

Mehr Bedürftige, längere Schlangen bei den Tafeln dpa Bildfunk Marcus Brandt

Was also tun? Die Tafeln rufen zu mehr Sach- und Geldspenden auf. Das würde sicher helfen. Gleichzeitig erinnert die wachsende Zahl der Tafel-Kundinnen und -Kunden daran, dass es mit der Armutsbekämpfung in diesem Land nicht zum Besten steht und von der Bundesregierung offensichtlich auch nicht als dringlich betrachtet wird.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Stefan Giese meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Gegen die steigenden Lebenshaltungskosten soll eine Einmalzahlung helfen. Die Höhe der regelmäßigen Unterstützungsleistungen für Bedürftige bleibt dagegen unverändert – und damit schon in normalen Zeiten zu niedrig. Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ist für die oben erwähnten 13 Millionen Menschen so kaum möglich – und die nächste existentielle Krise nie weit entfernt. Seien es teurere Lebensmittel, eine Mieterhöhung oder eine kaputte Waschmaschine.