In Frankreich strebt die Regierungsmehrheit in der Nationalversammlung an, den umstrittenen Artikel des sogenannten Sicherheitsgesetzes umzuformulieren. Man werde eine vollständige Neufassung des Artikels vorschlagen, sagte der Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei "La Republique en Marche". Seit Wochen gibt es heftige Kritik an dem Artikel des geplanten Gesetzes. Er stellt die Verbreitung von Filmen oder Fotos von Polizisten unter Strafe, wenn sie die körperliche oder psychische Unversehrtheit der Beamten bedrohen. Journalisten sehen die Pressefreiheit eingeschränkt. Am Wochenende haben in ganz Frankreich zehntausende Menschen gegen das Gesetzesvorhaben demonstriert.