Sicher baden im Mittelmeer "Hai-Alarm" auf Mallorca ist "völliger Quatsch"

Was die Touristen beunruhigt, ist für Fachleute kein Grund zur Aufregung. Denn eigentlich sei das Mittelmeer voll von Haien. Dass man sie trotzdem so selten sehe, liege daran, dass sie sich "vom Menschen fernhalten", weil sie eine andere Beute verfolgen, sagt Meeresbiologe Uli Kunz aus Kehl.

Auch Gerhard Wegner, Taucher und Präsident von Sharkproject International, verweist darauf, dass es Haie gibt, die im Flachwasser leben und manche Hai-Arten in bestimmen Entwicklungsstadien an die Küste kämen, um dort zu jagen, zum Beispiel eben junge Blauhaie. Haie seien aber grundsätzlich "Menschenfresser".

Das Problem seien aber nicht die Haie, sondern dass es "viel mehr Menschen im Wasser" gibt. Und gefährlich werde es dann, wenn diese zum Beispiel auf Surfboards oder als Taucher in Gebiete kommen, wo größere Haie Beute jagen. Dann könne es häufiger zu Begegnungen kommen. Insgesamt habe die Zahl der Haiunfälle aber nicht zugenommen. In der Statistik der für den Menschen gefährlichen Meeresbewohner stünden Haie "am Ende".

"Haie sind ein Sinnbild unserer Angst vor dem Meer (…) Und so ist ein kleiner Blauhai, der am Ufer entlang schwimmt der Grund für eine Massenpanik." (Hai-Experte Wegner)

Auch Meeresbiologe Kunz verweist darauf, dass es in den Badegewässern am Mittelmeer viele andere Tiere gebe, vor denen sich der Mensch fernhalten sollte. Diese seien aber meist sehr klein und unscheinbar. So gab es vor Mallorca und Ibiza schon große Schwärme von Quallen, die durch die Strömung teilweise direkt an die Strände herangetrieben würden. Deren Nesseln verursachten zum Teil sehr starke Schmerzen.