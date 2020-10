Nach massiver Kritik an einem frauenfeindlichen Artikel des Journalisten Roland Tichy zieht sich dieser vom Vorsitz der Ludwig-Erhard-Stiftung zurück. Die SPD-Politikerin Saswan Chebli, auf die der Angriff zielte, äußert sich im SWR.

"Ich bekomme täglich sexistische Anfeindungen, über Mail, über Twitter und andere Kanäle," erzählt die SPD-Politikerin zu Beginn des Interviews. Sie sei der Überzeugung, dass es sich um ein Grundproblem der Gesellschaft handele. Viel zu viele Frauen würden Verachtung und Beleidigungen erleben und sich nicht dagegen wehren, es quasi totschweigen oder weglächeln, so Chebli. "Habe ich auch gemacht, mache ich auch immer noch, weil ich keine Lust auf die Diskussionen habe."

Magazin "Tichys Einblick" nimmt Chebli ins Visier

In diesem Fall war der Aufschrei der Öffentlichkeit jedoch enorm. Der Autor des rechtskonservativen Online-Portals "Tichys Einblick", hatte Sawsan Chebli ins Visier genommen, weil sie als Berliner Staatssekretärin die Absicht bekundet hatte, dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) seinen Wahlkreis für die Bundestagskandidatur streitig zu machen. In dem Artikel schreibt Tichy auf die Frage "Was spricht für Sawsan?": "Befreundete Journalistinnen haben bislang nur den G-Punkt als Pluspunkt feststellen können in der Spezialdemokratischen Partei der alten Männer."

Digital-Staatsministerin Bär: "Unerträgliche verbale Ausfälle"

Der Artikel löste heftige Reaktionen aus. Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) meldete sich zu Wort, es handele sich um unerträgliche Ausfälle, Müll, Dreck, der mit den Zielen der Ludwig-Erhard Stiftung nicht vereinbar sei, so Bär, die kurzer Hand ihre Mitgliedschaft in der Stiftung kündigte.

"Dass Doro Bär das gemacht hat, freut mich", erzählt Saswan Chebli. Bärs Schritt sei unglaublich wichtig gewesen, weil er die Aufmerksamkeit auf Tichys Online-Portal gezogen hätte, "dieses Blatt, dass seit Jahren sexistische, rassistische Kommentare bringt, ohne dass dafür Konsequenzen gezogen werden mussten".

Sexismus kann nur von Frauen und Männern gemeinsam bekämpft werden

Neben der Digital-Staatsministerin hätten aber auch viele männliche Kollegen reagiert, darunter Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Carsten Linnemann, die beide ihre Mitgliedschaften bei der Erhard-Stiftung ruhen ließen. "Von daher ist das keine Mann-Frau-Geschichte, was wichtig ist, weil Sexismus in der Gesellschaft bekämpfen wir nur, wenn Männer und Frauen an einem Strang ziehen, so die SPD-Politikerin.