Vor fast 120 Jahren wurde die Serumtherapie zum ersten Mal erfolgreich angewendet. Noch weiß die Wissenschaft nicht, ob eine solche "Passivimpfung" auch gegen Corona wirksam ist.

Den allerersten Nobelpreis für Medizin oder Physiologie verlieh der schwedische König im Jahr 1901 an Emil von Behring. Der gilt als der Erfinder der Serumtherapie und die könnte heute, fast 120 Jahre später, beim Kampf gegen die Corona-Pandemie helfen.

Ende des 19. Jahrhunderts behandelte von Behring Kinder, die an Diphterie erkrankt waren. Er spritze ihnen die Blutflüssigkeit von Tieren, die immun gegen den Diphterie-Erreger waren. Und: Es funktionierte – auch wenn damals noch niemand genau verstand, was da im Körper genau ablief.

Ein Immungedächtnis wird geschaffen



Denn die Vorgänge des Immunsystems wurden erst später entschlüsselt. So weiß man heute, dass der Körper während einer Infektion Antikörper entwickelt, die genau gegen diesen, gerade aktiven Erreger wirken. Die Antikörper helfen bei der Verteidigung und bleiben auch noch erhalten, wenn man schon längst wieder gesund ist – ein Immungedächtnis entsteht.

Bei der Serumtherapie nutzt man diese Waffe des Körpers aus: Ein geheilter Patient spendet dabei Blut, das wird aufbereitet und einem anderen Patienten gespritzt, der die Antikörper darin gut gebrauchen kann – quasi eine Antikörper-, eine Immunsystem-Spende. So sind besonders gefährdete Menschen plötzlich immun, weil sie schon vor der Erkrankung die Antikörper gegen das Virus im Blut haben. Oder Patienten, die gerade schwer gegen eine Infektion ankämpfen, bekommen mit den Antikörpern eine Hilfestellung für das Immunsystem.

Nachteil der Passivimpfung: Sie muss regelmäßig wiederholt werden

Solche Therapien wurden schon bei früheren Infektionen verwendet, wie bei der Schweinegrippe 2009 oder bei einer Ebola Epidemie 2013 in Westafrika. Und in der Kinderheilkunde bekommen zum Beispiel Frühchen eine solche "Passivimpfung" gegen das RSV-Virus, das bei ihnen schwere Atemwegserkrankungen auslösen kann. Allerdings muss eine solche Passivimpfung regelmäßig wiederholt werden. Das ist der große Unterschied zu einer "normalen" Impfung: Bei der lernt der Körper ja selber solche Antikörper zu erstellen und baut ein Gedächtnis auf.

Die Passivimpfung bei einer Serumtherapie wirkt hingegen nur so lange, wie die gespritzten Antikörper im Blut kursieren – das sind in der Regel einige Wochen bis Monate. Eine normale Impfung ist also länger von Nutzen.

Corona: Die Zahl der potentiellen Serum-Spender wächst

Aber im Fall der aktuellen Covid-19-Epidemie gibt es so eine Aktivimpfung noch nicht, wie lange die Entwicklung noch dauert, ist unklar. Gleichzeitig steigt die Zahl der potentiellen Serum-Spender an – denn prinzipiell entwickelt jeder, der die Infektion durchläuft, spezifische Antikörper.

Die Forschung zu so einer Serumtherapie für das neue Coronavirus steht aber noch ganz am Anfang. Die ersten Pharmaunternehmen haben angekündigt, mit der Entwicklung zu beginnen und auch deutsche Unikliniken, zum Beispiel in Münster und Hannover, rufen genesene Covid-19 Patienten auf, Blut zu spenden.

Auch das Uniklinikum Ulm bereitet eine solche Studie vor. Bis die ersten Medikamente zur Passiv-Immunisierung auch offiziell auf den Markt kommen, wird es aber noch eine Weile dauern – allein die klinischen Studien brauchen einige Monate.