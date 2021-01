Er reiste durch die USA und ermordete junge Frauen in einem nie gekannten Ausmaß. Erst über 40 Jahre nach den ersten Morden kam die mutmaßlich ganze Wahrheit ans Licht.

Mit "Geständnisse eines Killers" ist die im Oktober 2019 veröffentlichte Internetseite des FBI überschrieben. Sie gibt detailliert Auskunft über einige der vielen Verbrechen von Samuel Little in den Jahren 1970 bis 2005. Little ist darin zu sehen, wie er feixend und ohne jedes Mitgefühl von einigen seiner Morde berichtet.

Jetzt ist der 80-Jährige, den das FBI nach 93 gestandenen Morden als "schlimmsten Serienmörder" der USA bezeichnet, tot. Er starb am Mittwochmorgen in einem Krankenhaus, wie die kalifornische Gefängnisbehörde mitteilte. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Little litt aber an Diabetes und war herzkrank.

Erst wurden Little "nur" drei Morde nachgewiesen

Little hatte zuletzt in einer Haftanstalt des Westküstenstaats drei lebenslange Freiheitsstrafen ohne Bewährung verbüßt.

Der Mann war dem FBI zufolge 2012 zunächst wegen Drogendelikten gefasst worden. Anhand von DNA-Spuren stellten Ermittler dann die Verbindung zu drei Mordfällen her: Die Frauen waren in den Jahren 1987 bis 1989 in der Gegend um Los Angeles erwürgt worden. 2014 wurde Little dafür zu dreimal lebenslanger Haft verurteilt.

Irgendwann sprudelten die Geständnisse aus Little nur so heraus

Im Jahr 2013 leitete die Polizei in Los Angeles Informationen an eine Abteilung der Bundespolizei FBI weiter, die auf die Aufklärung von Seriengewaltdelikten spezialisiert ist. Deren Untersuchung stellte ein Muster fest, das Little mit einer Reihe weiterer Morde in Verbindung brachte.

Einige Zeit später begann Little eine regelrechte Kaskade von Geständnissen, in denen er detailliertes Täterwissen enthüllte. Presseberichten zufolge ging es ihm darum, im Gegenzug in ein Gefängnis mit besserer medizinischer Versorgung verlegt zu werden.

Little mordete 35 Jahre lang

Einem Bericht der "Washington Post" zufolge soll Little später Morde in 19 Bundesstaaten gestanden haben. Der erste fand 1970 statt. Bereits Anfang der 1980er Jahre war er unter Mordverdacht geraten. Zeugen verwickelten sich allerdings in Widersprüche, weshalb die damalige Anklage fallen gelassen wurde.

Fast die Hälfte seiner Opfer konnte noch nicht identifiziert werden. Littles Tod könne diese Bemühungen nun weiter zurückwerfen, so die "Washington Post".