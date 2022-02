Sturmtief Antonia hat auch in Rheinland-Pfalz in Nacht zum Montag einige Schäden verursacht. So stürzten Bäume um und blockierten Straßen, es gab auch einige Unfälle mit Blechschäden und Leichtverletzten. Der Deutsche Wetterdienst hob seine Warnung vor Orkanböen am frühen Morgen wieder auf. mehr...