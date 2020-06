per Mail teilen

Bundesinnenminister Seehofer hätte ein Interview mit AfD-kritischen Äußerungen nicht auf der Homepage seines Ministeriums veröffentlichen dürfen. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat mit der Veröffentlichung eines AfD-kritischen Interviews die Partei in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt. Er hätte das Interview nicht auf die Internetseite seines Ministeriums stellen dürfen, entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und gaben damit der klagenden AfD Recht. Damit habe Seehofer gegen seine Pflicht zur staatlichen Neutralität verstoßen, so die Richter.

In dem Interview hatte Seehofer das Verhalten der AfD-Fraktion im Bundestag als staatszersetzend bezeichnet. Das Gericht verbat dem CSU-Politiker damit allerdings nicht jede Äußerung im politischen Wettbewerb. Außerhalb seiner amtlichen Funktion könne ein Regierungsmitglied weiterhin am politischen Meinungskampf teilnehmen.

"Wichtiger Beitrag zur politischen Hygiene in Deutschland"

AfD-Chef Jörg Meuthen nannte das Urteil einen wichtigen Beitrag zur politischen Hygiene in Deutschland: Seehofer dürfe keine Regierungsressourcen nutzen, um die AfD zu diffamieren, so Meuthen.