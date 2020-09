Trotz des Rechtsextremismus-Skandals bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen lehnt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine Studie zu rassistischen Vorurteilen weiter ab. Der CSU-Politiker sagte der "Süddeutschen Zeitung", der Vorgang bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen tue weh. Er sei aber überzeugt, dass die überwältigende Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten solche Machenschaften ablehne. Rheinland-Pfalz plant dagegen eine eigene Studie, um herauszufinden, wie verbreitet rassistische und antidemokratische Einstellungen in der Polizei sind. Laut dem Innenministerium in Mainz müssen die genauen Fragestellungen aber noch abgestimmt werden.