Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht nach dem Anschlag von Wien in Deutschland eine "ungeheure Bedrohung" durch islamistische Terroristen. Auch bei uns müsse jederzeit mit Anschlägen gerechnet werden, sagte der CSU-Politiker bei einer aktuellen Stunde im Bundestag. Daher müsse alles getan werden, um die Gesundheit und das Leben der Bevölkerung zu schützen.

Wien, Nizza, Paris, Dresden - die Angriffe der vergangenen Tage haben viele Innenpolitiker aufgewühlt. Besonders deutlich ist das Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) anzuhören: "Die Menschen sind verunsichert heutzutage aufgrund der Pandemie. Mit diesen Anschlägen, die wahllos Opfer finden, wird genau etwas ausgelöst. Dadurch wird Angst und Schrecken in einer verunsicherten Bevölkerung verbreitet."

Der SPD-Politiker ist momentan Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Die Rede eines Landesministers im Bundestag, das soll wohl das Zeichen sein: Wenn es um den Kampf gegen Terrorismus geht, stehen alle zusammen. Überhaupt: Diese Aktuelle Stunde im Bundestag ist geprägt von großen Gemeinsamkeiten und nur wenigen parteipolitischen Angriffen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) versucht in seiner Rede klarzumachen: Die Behörden sind nicht machtlos gegen Terroristen.

"Ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern sagen: Sie können sich darauf verlassen, dass wir uns mit aller Kraft gegen diesen barbarischen Terror stemmen - und zwar mit allen Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen." Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister

Überwachung, Strafen, Abschiebungen nennt Seehofer anschließend, genau wie Integration und Prävention. Und der CSU-Minister betont: All das gibt es schon:

"Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass wir die Befugnisse, die wir haben für die Sicherheitsbehörden, und das geltende Recht richtig anwenden, konsequent anwenden. Nicht dem Reflex hinterherlaufen, immer bei jeder Herausforderung wieder neu zu überlegen, welche Paragraphen wir zusätzlich brauchen." Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister

Mehr als die Hälfte der Gefährder hat einen deutschen Pass

Der Innenminister sagt, die Sicherheitsbehörden seien nach den jüngsten Anschlägen hellwach. 615 islamistische Gefährder seien momentan im Visier der Ermittler. Mehr als die Hälfte davon hat einen deutschen Pass. Und damit beantwortet Seehofer auch schon die Frage, die AfD-Chef Tino Chrupalla erst einige Minuten später stellt: "Was hindert uns daran, diese Leute unverzüglich in ihre Heimatländer abzuschieben?"

Chrupalla sieht vor allem Zuwanderung als Ursache des islamistischen Terrorismus. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz widerspricht: "Der Täter von Wien war Österreicher. Und deswegen führt die pauschale Forderung an jeder Ecke [...] nach Abschiebung - Horst Seehofer hat es gesagt - als Lösung für alle Fragen in die Irre."

Mohamed Ali: Muslime nicht unter Generalverdacht stellen

Von Notz spricht sich für eine Null-Toleranz-Linie der Justiz aus. Strafverfahren müssen seiner Meinung nach beschleunigt werden. Es müsse zum Beispiel auch über eine Sicherungsverwahrung für gewaltbereite Gefährder in Gefängnissen nachgedacht werden - und Vereinsverbote. Der FDP-Abgeordnete Stephan Thomae plädiert dafür, Imame in Deutschland auszubilden. Moscheen-Vereine sollten kritischer durchleuchtet werden.

Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali warnte in der Debatte davor, Muslime unter Generalverdacht zu stellen. Viele von ihnen hätten Angst, dass die Vorbehalte gegenüber der Religion weiter wachsen. Und da spricht sie aus persönlicher Erfahrung:

"Es ist auch bedrückend, wenn man zum Beispiel beim Arzt im Wartezimmer sitzt und Leute um einen herum zusammenzucken, wenn der Name Mohamed Ali aufgerufen wird." Amira Mohamed Ali, Linken-Fraktionschefin

Radikalen Tendenzen früh nachgehen

Dass sich viele Menschen gegen radikale Tendenzen stellen, zeigt sich auch in Nürnberg. Bei der Beratungsstelle Radikalisierung des Bundesamts für Migration klingelt in diesen Tagen deutlich häufiger das Telefon. Freunde und Angehörige können sich dorthin wenden, wenn sie befürchten, dass sich jemand islamistisch radikalisiert. Seit Anfang Oktober haben sich dort so viele Menschen gemeldet wie sonst in drei Monaten. Allein in dieser Woche waren es ein Dutzend Anrufe.