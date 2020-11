per Mail teilen

Nach Meinung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sollte der generelle Abschiebestopp für Syrien nicht über das Jahresende hinaus verlängert werden. Künftig solle zumindest für Straftäter und Gefährder wieder in jedem Einzelfall geprüft werden, ob Abschiebungen in das arabische Land möglich seien, sagte Seehofer der Deutschen Presse-Agentur. Der generelle Abschiebestopp für Syrien war 2012 erstmals beschlossen und seither mehrfach verlängert worden. Der Bürgerkrieg ist in den meisten Gebieten des Landes zwar vorbei. Gegnern des Assad-Regimes drohen aber nach Einschätzung von Menschenrechtsorganisationen nach wie vor Folter und Tod.