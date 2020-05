per Mail teilen

Die Bundespolizei soll an bestimmten deutschen Bahnhöfen oder Flughäfen nun doch keine Software zur Gesichtserkennung einsetzen dürfen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat auf entsprechende Pläne verzichtet.

Innenminister Horst Seehoferr (CSU) will der Bundespolizei doch nicht erlauben, Software zur Gesichtserkennung einzusetzen. Das geht aus einem neuen Entwurf für das geplante Bundespolizeigesetz hervor. In einer älteren Fassung war laut dpa noch zu lesen, die Bundespolizei könne Daten aus Bildaufzeichnungsgeräten automatisch mit biometrischen Daten abgleichen.

Kritik an der Neufassung kommt von der CDU, zum Beispiel vom innenpolitischen Sprecher Mathias Middelberg. Die Bundespolizei sollte künftig in klar definierten Grenzen Kameras zur Gesichtserkennung einsetzen dürfen, sagte er. Es gehe schließlich nicht um die flächendeckende Überwachung der Bürger, sondern um die gezielte Suche nach Schwerstkriminellen und Terroristen, so Middelberg weiter.