Das Rettungsschiff Sea Watch 4 darf in der sizilianischen Stadt Palermo anlegen. Das teilte ein Sea Watch-Sprecher dem Evangelischen Pressedienst mit. Von Mittwoch an sollen die mehr als 350 Geretteten an Bord in Palermo auf ein Quarantäneschiff wechseln, wo sie zwei Wochen verbringen müssen. Sea Watch kritisierte, es sei ein Unding, dass ihr Schiff so lange keinen sicheren Hafen zugewiesen bekommen habe. Es hatte vor elf Tagen die ersten Menschen aus Seenot gerettet. Die Sea Watch 4 wurde überwiegend aus kirchlichen Spenden finanziert.