Der französische Präsident Emmanuel Macron hat einen Appell für die Stärkung eines "gefährdeten Europas" in Zeitungen aller EU-Mitgliedsstaaten veröffentlicht. Das begrüßen sowohl die EU-Kommission als auch Berlin - doch rückhaltlose Unterstützung gibt es nicht.

In seinem Gastbeitrag in vielen Tageszeitungen fordert Macron dazu auf, das "gefährdete Europa" zu stärken und Nationalisten eine Absage zu erteilen. Gleichzeitig fordert der französische Präsident einen Neubeginn, der auf drei Säulen fußen solle: Freiheit, Schutz und Fortschritt.

Die EU-Kommission lobt die Ideen, stellte aber klar, dass die Forderungen nicht ganz neu sind. An einigen Ideen, die Macron vorgeschlagen habe, arbeite die Kommission bereits seit Jahren, erklärte ein EU-Sprecher.

Er trug eine Liste mit Ideen der Kommission und ihrem Präsidenten Jean-Claude Juncker vor, und ergänzte: "Frankreich und die Kommission kämpfen den gleichen Kampf für eine europäische Renaissance."

Bundesregierung mit verhaltenem Lob

Auch die Bundesregierung hält sich zurück. Ein Regierungssprecher erklärte lediglich: "Es ist wichtig, dass die proeuropäischen Kräfte vor der Europawahl ihre Konzeptionen vorstellen. Die Bundesregierung unterstützt die engagierte Diskussion über die Ausrichtung der Europäischen Union."

Oppositionspolitiker befürworten die Vorschläge Macrons. Im Audio hören Sie, was sie von der verhaltenen Reaktion der Regierung halten:

Dauer 01:10 min Unverständnis für Berliner Sprachlosigkeit Unverständnis für Berliner Sprachlosigkeit

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) lobte den Vorstoß. Macron habe ein Signal für Zusammenhalt in Europa gesetzt. "Ich finde, er hat Recht: Nicht Skepsis, sondern Zuversicht sollte unser Handeln bestimmen", so Scholz.

"Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war Europa so wichtig. Und doch war Europa noch nie in so großer Gefahr." aus dem Brief von Emmanuel Macron an die Europäer

Der Brief an die Bürgerinnen und Bürger Europas erscheint wenige Monate vor der Europawahl und richtet sich direkt an die Wähler, denn in wenigen Wochen werde über die Zukunft des Kontinents entschieden, so Macron.

Lesen Sie hier den komletten Brief

Es ist nicht das erste Mal, dass Macron ehrgeizige Pläne zum Umbau der EU vorlegt. Im Herbst 2017 hielt er seine berühmte Sorbonne-Rede und forderte die "Neugründung eines souveränen, vereinten und demokratischen Europas".

Von den großen Hoffnungen ist wenig geblieben - auch weil Deutschland bei vielen Ideen nicht so richtig mitspielen wollte.