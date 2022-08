Meinung: Vegane Bratwurst - ein Etikettenschwindel

per Mail teilen

Mit Bezeichnungen wie "vegane Bratwurst" sollen Fleischesser zu Ernährungsheiligen werden. Martin Rupps nennt das einen Etikettenschwindel und geht da nicht mit.

Am Wochenende war Nachtflohmarkt in Mainz. Ich habe dort etwas gekauft, aber nichts gegessen. Zum ersten Mal besuchte ich eine Veranstaltung, bei der es keine Bratwürste, Koteletts oder sonst etwas vom Tier zu essen gab. Nur dieses neumodische Zeug. Humus. Veganer Wurstsalat. Zum Trinken Bio-Wässerchen und pflanzliche Milch. Bist Du falsch abgebogen, dachte ich, nicht zum Flohmarkt, sondern in ein Sektenzentrum?

Eine vegane Bratwurst ist keine Bratwurst, meint Martin Rupps. Er hält das für Etikettenschwindel. dpa Bildfunk Picture Alliance

Ich freue mich mit allen Menschen, denen etwas schmeckt. Doch bei Humus und Pflanzendrinks gehe ich nicht mit. Für die Generation meiner Eltern waren ein großes Stück Fleisch oder Wurst das Wirtschaftswunder-Essen schlechthin. Für mich das Brathähnchen oder Wiener Schnitzel beim "Wienerwald" ein Fest. Später trat noch Sushi in mein Leben. Aber jetzt ist es mal gut!

Nur eine echte Bratwurst ist eine Bratwurst

Meine Generation soll mit Fleischersatzprodukten den Weg in die ernährungsheile Welt finden. Ohne mich. Eine vegane Bratwurst ist in meinen Augen keine Bratwurst. Ich halte das für Heuchelei. Mir kann auch niemand weismachen, dass eine Ersatz-Frikadelle oder ein Ersatz-Burger wie das Original schmeckt. Offenbar kann man etwas nicht nur schönreden, sondern schönessen.

Nein, mir steckt auf alle Zeit der "Wienerwald" im Blut. Entweder eine echte Bratwurst oder keine.