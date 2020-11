per Mail teilen

Mehr als 120.000 Menschen haben eine Petition für den Erhalt von Schwimmbädern unterschrieben. Jetzt hat sich der Sportausschuss im Bundestag damit beschäftigt.

In den letzten 17 Jahren wurden laut Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) jährlich im Schnitt rund 80 Schwimmbäder in Deutschland geschlossen. Daher hat die DLRG eine Petition zum Erhalt von Schwimmbädern im Bundestag eingebracht.

Die war nun Thema im Sportausschuss des Bundestages. Es ging um die Infrastruktur und Personalausstattung von Schwimmbädern und die Forderungen der DLRG. Außerdem ging es um die Frage, wie die Chancen stehen, dass die Regierung reagiert. Bei dem Treffen waren unter anderem Vertreter der DLRG dabei, aber auch der Deutsche Städtetag sowie das Innenministerium.

Innenministerium sieht sich nicht zuständig, hilft aber

Klaus Hebborn vom Deutschen Städtetag wandte sich gegen eine Skandalisierung der Lage und den Begriff des "Bädersterbens". Zwar würden hier und da mehrere kleinere Bäder geschlossen und durch ein größeres ersetzt, doch das bedeute nicht zwangsläufig einen Verlust an Wasserfläche. Allerdings seien viele Bäder gerade auf dem Land sanierungsbedürftig.

Das Innenministerium verwies auf Anfrage auf die Zuständigkeit der Kommunen. Die Verantwortung für deren Finanzausstattung wiederum liege teilweise bei den Ländern.

Der Bund beteilige sich allerdings punktuell mit Geld am Neubau oder der Sanierung von Bädern. Die Kommunen können beispielsweise Geld aus dem Fonds "Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur" beantragen, der aktuell 750 Millionen Euro umfasst, erläuterte eine Sprecherin.

In zwei vorigen Förderrunden wurden daraus laut Ministerium 22 Schwimmbäder mit Bundesmitteln von rund 50 Millionen Euro saniert. Weitere Anträge laufen.

"Dann ist die Schwimmwelt in Ordnung"

Die DLRG hatte zuvor die Kommunen kritisiert. Sie hätten jahrzehntelang zu wenig Geld für die Erhaltung und Modernisierung von Schwimmbädern zurückgelegt. DLRG-Sprecher Achim Wiese sagte im SWR: "Abreißen ist dann immer die einfachste Lösung", wenn das Schwimmbad nicht mehr zu finanzieren sei.

Wiese forderte, in Spaßbädern Lehrschwimmbecken zu integrieren, damit Kinder die Möglichkeit hätten, auch dort schwimmen zu lernen. "Wenn das unter einen Hut zu bringen ist, ist die Schwimmwelt in Ordnung", sagte er.

Schwimmbäder vor allem in Ballungszentren

Laut dem Bäderatlas der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen gibt es aktuell in Baden-Württemberg 912 Schwimmbäder, in Rheinland-Pfalz 305. Viele Schwimmbäder gibt es vor allem in Ballungszentren wie dem Großraum Stuttgart oder der Rhein-Neckar- und der Rhein-Main-Region.

Auch der Südwesten ist von Schließungen betroffen

Aber auch im Südwesten hat es in den letzten Jahren Schließungen von Schwimmbädern gegeben. Das rheinland-pfälzische Innenministerium dokumentierte in der Antwort auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion im November 2018 insgesamt 43 Bäderschließungen seit dem Jahr 2000.

Für Baden-Württemberg konnten vom zuständigen Ministerium keine genauen Zahlen genannt werden, da Bau und Unterhalt von Schwimmbädern Aufgabe der Kommunen ist.