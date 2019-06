Zehntausende Schweizerinnen wollen heute auf die Straße gehen und protestieren: Sie fordern Gleichberechtigung in jeder Hinsicht. Beim letzten derartigen Streiktag vor 28 Jahren demonstrierten hunderttausende Frauen.

Das Streiksymbol der Schweizerinnen ist eine erhobene Faust mit rot lackierten Fingernägeln. Im ganzen Land sind Frauen heute dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, um an Kundgebungen oder Demonstrationen teilzunehmen. Es geht um ein Ende der Diskriminierung von Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft.

Gleichstellung in der Schweiz seit 1981 im Gesetz verankert

Auch wenn in der Schweiz die Gleichstellung seit 1981 gesetzlich verankert ist, werden Frauen in verschiedenen Bereichen nach wie vor benachteiligt. So werden sie oft schlechter bezahlt als Männer. Die Arbeitswelt macht es zudem schwierig, Familie und Job unter einen Hut zu bekommen. Und Frauen sind stärker als Männer von Armut betroffen.

Ein Plakat in Zürich zum Frauenstreik zeigt die Forderungen für mehr Gleichberechtigung SWR

Bunte Aktionen: vom Umzug mit Kinderwagen bis Kickboxen

Für Aufmerksamkeit sorgen sollen viele bunte Protestaktionen. So ist in Bern ein Umzug mit Kinderwagen geplant. In Schaffhausen wollen Frauen mit pinkfarbenen Strickmützen, sogenannten Pussyhats, im Rhein schwimmen. Und in Luzern wollen sich Frauen zum Kickboxen treffen.

1991 streiten 500.000 Schweizerinnen für ihre Rechte

Vorbild für den heutigen Streiktag bildet eine ganz ähnliche Aktion im Jahr 1991. Damals beteiligten sich eine halbe Million Frauen. Danach wurde in der Schweiz unter anderem ein Gleichstellungsgesetz beschlossen, eine Mutterschafts-Urlaubsregelung eingeführt und Erziehungszeiten bei der Rentenversicherung anerkannt.