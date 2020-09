Im schweizerischen Abtwil ist am Abend ein Blitz in einen Fußballplatz eingeschlagen, während dort ein Spiel von Jugendlichen stattfand. Dabei wurden nach Angaben der Polizei 14 Spieler verletzt, ein 16-Jähriger sei mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, hieß es. Die anderen Verletzten mussten ebenfalls in eine Klinik. Nach Angaben der Nachrichtenagentur SDA ist der Blitz zunächst in einen Beleuchtungsmast eingeschlagen und hat sich dann auf dem Spielfeld ausgebreitet.