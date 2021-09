Billiges Fleisch: Was sich bei der Schweinemast ändern müsste

Der Schweinemarkt steckt knietief in der Krise. Schweine- und Ferkelpreise sind für Mäster und Sauenhalter ruinös. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat zum Branchentreffen geladen.

Vertreter der Tierhalter, des Lebensmitteleinzelhandels und der Ernährungswirtschaft beraten mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) über die niedrigen Preise für Schweinefleisch. Nach Angaben der Tierhalter sind die Preise so niedrig, dass sie pro verkauftem Schwein bis zu 70 Euro Verlust machten.

Warum die Lage auf dem Schweinemarkt so katastrophal für die Landwirte ist

Deutschland produziert viel mehr Schwein als hier gegessen wird. Denn bisher war der Export wichtig. Weil bei einigen Wildschweinen in ostdeutschen Bundesländern die Afrikanische Schweinepest festgestellt worden ist, sind jetzt die Grenzen für die Schweine aus Seuchenschutzgründen zu - vor allem in China, dem Hauptabnehmer. China will seine eigene Produktion hochfahren und blockt deshalb mit allen möglichen Argumenten auch Importe aus anderen EU-Staaten, vor allem Spanien, ab. Deshalb ist zusätzlich auch noch viel spanisches Fleisch auf dem deutschen Markt. Es gibt also momentan eine riesige Überversorgung.

Gleichzeitig gibt es hier keine Feste, kein Grillwetter, also auch keinen Schweinefleisch-Absatz. Die Nachfrage sinkt, und deswegen sinken auch die Preise. Ein 1,25 Euro je Kilo ist der momentane Schweinefleischpreis - Tendenz weiter fallend. Da legen die Betriebe konsequent drauf.

In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist die Schweinefleischerzeugung ohnehin nur noch minimal. Auch die traditionellen Ferkelerzeuger - vor allem in Baden-Württemberg - werden immer weniger.

Die Zahl der Schweine in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahrzehnt um 20 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der Bauern, die Schweine halten, hat sich sogar halbiert - auf nur noch 4.000.

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Schweine sogar um 40 Prozent gesunken - die Zahl der Schweinhalter um 60 Prozent. Es gibt gerade noch 500 Bauern mit Schweinehaltung.

Die Wege aus der Krise des Schweinemarkts

Eine Möglichkeit ist, weniger Schweine zu erzeugen. Hier könnten die Betriebe herausgekauft werden, weil sie trotz der ruinösen Preise freiwillig gar nicht aufhören mit der Produktion - mangels Alternative.

Aber: Rewe und Penny wollen ab kommenden Sommer nur noch komplett in Deutschland erzeugtes Schweinefleisch verkaufen. Das muss erst einmal zur Verfügung stehen. Aldi will ab 2030 sogar nur noch Tierwohl Stufe drei und vier, also Tiere aus teuren Komfortställen, anbieten. Aber wer soll diese Qualität liefern, wenn viele Betriebe bis dahin aus der Produktion rausgekauft worden sind?

Eine Alternative wären Stallbau-Prämien, sodass den Bauern wenigstens diese Umbauten bezahlt werden, weil sie keine eigenen Mittel dafür haben. Möglich wären auch Zuschüsse zur privaten Lagerhaltung, also für das Einlagern von Schweinefleisch. Aber das verschiebt das Problem nur, und die Kühllager sind ohnehin schon voll.

Nachhaltig funktioniert die Umstellung wohl nur so, dass in Deutschland deutlich weniger Schweine erzeugt werden, aber von höherer Qualität. Die deutschen Erzeuger müssten alles dransetzen, da voranzukommen. Denn weiter große Mengen und Export im Auge zu haben, das ist für alle Harakiri.