Badischer Fußballverband lehnt „Bezahlkultur“ ab

Nach ARD-Recherchen fließt in den Ligen unterhalb des Profi-Fußballs viel Geld. Oft auch ohne dass die Beteiligten Steuern abführten. Der Geschäftsführer des BFV bestätigt Zahlungen im SWR.

"Je höher die Spielklasse, desto höher die erfolgenden Zahlungen", sagte Felix Wiedemann. Neben Geld seien das auch andere Aufwandsentschädigungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, wie etwa Fußballschuhe oder Sportkleidung.

Amateur sei demnach, wer maximal 250 Euro im Monat erhalte. Darüber spricht man von Vertragsspielern, für die steuerliche und sozialversicherungspflichtige Abgaben anfallen: "Je höher die Spielklasse, desto mehr Vertragsspieler gibt es."

Gegen den schnellen Erfolg durch Geld

Felix Wiedemann sieht diese Entwicklung kritisch: "Wir halten es nicht für den richtigen Weg, für Spieler Geld auszugeben." Besser und nachhaltiger sei es, in die Nachwuchsarbeit zu investieren.

Woher manche Vereine das Geld für Vertragsspieler nehmen, ist für den Badischen Fußballverband nicht ersichtlich. Natürlich gebe es auch in den unteren Ligen Sponsoren und Einnahmen aus Eintrittskarten und Catering. "Das ist aber Sache der Vereine und den Rahmen gibt der Gesetzgeber vor."

Keine Aufsicht durch den Fußballverband

Dabei sehe sich der Fußballverband nicht in einer Kontrollfunktion, sagte Felix Wiedemann. So gebe es allein beim LV Baden 40.000 aktive Spielerinnen und Spieler in 650 Vereinen und über 4.000 Mannschaften.

"Wir können lediglich darauf hinweisen, was in welchem Rahmen erlaubt ist. Die Vereine müssen sich selbst steuerrechtlich beraten lassen, damit das ordentlich über die Bühne geht." Ob sie es letzten Endes tun, darüber habe man beim Landesverband "wenig Einblick".

Das Erste zeigt die Dokumentation "Milliardenspiel Amateurfußball - Wenn das Geld im Umschlag kommt" am Mittwoch, 19. Januar um 23:30 Uhr direkt im Anschluss an die Übertragungen vom DFB-Pokal-Achtelfinale. Bereits morgens am Sendetag gibt es den Film online first in der ARD Mediathek.