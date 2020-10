per Mail teilen

Das Chaos um die neue Straßenverkehrsordnung zeigt einmal mehr, was wir an Verkehrsminister Scheuer haben. Er sorgt zuverlässig für Unterhaltung, meint Stefan Giese.

Gäbe es Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nicht, müsste man ihn erfinden. Schließlich sorgt er zuverlässig für Unterhaltung, auch im politischen Sommerloch. Die Komödie, die er gerade aufführt, trägt den etwas sperrigen Titel "Neuregelung der Straßenverkehrsordnung".

Die Straßenverkehrsordnung ist auch Thema im "Radioreport Recht":

Sie erlebte im April ihre Uraufführung und sorgt derzeit für allerlei Heiterkeit, vor allem bei ertappten Rasern. Die sollten nämlich durch die neue Verkehrsordnung härter bestraft werden – etwa durch den Verlust des Lappens ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h innerorts und 26 km/h außerhalb statt bisher bei 31 und 41 km/h. Doch vor einigen Wochen wurde bekannt, dass dem Bundesverkehrsministerium ein schwerer Formfehler in der Gesetzesnovelle unterlaufen ist. Den Bundesländern blieb nichts anderes übrig, als zur alten, deutlich Raser-freundlicheren Regelung zurückzukehren.

Im zweiten Akt der Komödie geht es um die Frage, was jenen Autofahrern blüht, die in der Zwischenzeit beim Rasen ertappt wurden und aufgrund der neuen Straßenverkehrsordnung ihren Führerschein abgeben mussten. Nichts, ist aus Baden-Württemberg zu hören. Die rund 1000 Betroffenen sollen ihn zurückerhalten. Ganz anders sieht man das in Rheinland-Pfalz. Die 2200 rechtskräftig ausgesprochenen Fahrverbote bleiben vorerst bestehen. Es war eben schon immer etwas Besonderes, im selbsterklärten "Musterländle" zu leben.

Im finalen dritten Akt betritt Verkehrsminister Scheuer wieder die Bühne. Er will das von seinem Ministerium angerichtete Chaos nutzen, um die härteren Strafen fürs Rasen endgültig zu kassieren, sprich: aufzuheben. Ein echter Spaßvogel – zumindest für Angehörige der Bleifußfraktion.