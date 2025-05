Seit 20 Jahren fördert die Wissensfabrik Kinder und Jugendliche in Naturwissenschaften und Technik. Das Unternehmensnetzwerk setzt Bildungsprojekte an Schulen und Kitas um.

Hämmern, Sägen, Bohren und Kleben: Die Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse der Goethe-Mozart-Grundschule in Ludwigshafen dürfen selbst entscheiden, was und wie sie arbeiten möchten. Das ist die Idee hinter dem Projekt "KiTec - Kinder entdecken Technik". Die Wissensfabrik stellt Schulen und Kitas dafür in Kooperation mit Unternehmen und Stiftungen Werkzeuge und Materialien zur Verfügung. Damit bauen die Kinder dann beispielsweise Figuren, Türme oder Autos. So erarbeiten sie sich spielerisch erste technische Fähigkeiten. Das Projekt wird mittlerweile an über 1.500 Schulen und Kitas umgesetzt.

Vor zwei Jahrzehnten wurde die Wissensfabrik ins Leben gerufen. Aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gehören unter anderem Bosch und die BASF zu den Gründungsmitgliedern. Sie möchten mit der Initiative die Bildung fördern und das Unternehmertum stärken. In Zeiten des Fachkräftemangels sollen Kinder und Jugendliche vor allem wieder für MINT begeistert werden. MINT steht für Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Mittlerweile ist aus der Initiative ein bundesweites Netzwerk mit mehr als 130 Unternehmen und Stiftungen gewachsen. Insgesamt wurden bereits mehr als 800.000 Kinder und 3.400 Bildungseinrichtungen erreicht. Die Wissensfabrik setzt neben "KiTec" auch weitere Projekte um und unterstützt Start-up-Unternehmen.

Von den Projekten der Wissensfabrik profitieren alle Seiten: Kinder und Jugendliche können neue Fähigkeiten entdecken, die Schulen werden finanziell entlastet und die Unternehmen fördern potenzielle Fachkräfte von morgen.

Manoel Kühner ist Schulleiter an der Goethe-Mozart-Grundschule in Ludwigshafen. Seit vielen Jahren kooperiert seine Schule mit der Wissensfabrik und setzt die KiTec-Projekte mit allen Klassenstufen um: "Oft ist es so, dass die Schulbudgets nicht so üppig bestückt sind, gerade in Ludwigshafen und da sind wir immer froh, wenn wir Unterstützung haben." Auch die Kinder haben Spaß an den Doppelstunden. Stolz präsentieren sie im Anschluss ihre selbstgebauten Roboter, Kreisel und Figuren.

Natalie Arent, Leiterin des Bildungsteams der BASF, erklärt, das Unternehmen habe eine gesellschaftliche Verantwortung, Bildungsprojekte für den Nachwuchs zu fördern. Darüber hinaus habe die BASF einen großen Vorteil von ihrem Engagement: "Als Arbeitgeber haben wir viel davon, weil das auch unser Nachwuchs ist, wenn sie später mal als Arbeitnehmer zu uns kommen."

Stefan Grosch, Arbeitsdirektor des Technologiekonzerns Bosch ist froh, dass das Unternehmen von Anfang an mit dabei war: "Wir sind stolz auf die Erfolgsgeschichte der Wissensfabrik und darauf, in Schulen und Start-Ups so aktiv zu sein und uns so auch zeigen zu können."

Die Wissensfabrik passt ihre Bildungsangebote kontinuierlich an gesellschaftliche Entwicklungen an. So wurde das bestehende IT-Projekt für Schulen um ein KI-Modul ergänzt, um den Jugendlichen Einblicke in die Künstliche Intelligenz zu geben. In einem anderen Projekt setzen sich die Kinder mit dem Klimawandel auseinander und entwerfen Konzepte für nachhaltige Städte.

"Wir möchten die Kinder für das begeistern, was sie auch aus ihrer Lebenswelt kennen", erklärt Markus Riefling, Bildungsleiter der Wissensfabrik. Denn auch in Zukunft ist das Ziel, Kinder und Jugendliche nachhaltig für Technik, Naturwissenschaften, Mathe und Informatik zu begeistern und das Netzwerk weiter auszubauen.