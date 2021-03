per Mail teilen

Das Fördergeld aus dem sogenannten "Digitalpakt Schule", der vor einem Jahr beschlossen wurde, ist bisher kaum genutzt worden. Das geht aus einer Anfrage der FDP an die Bundesregierung hervor. Demnach sind von den insgesamt fünf Milliarden Euro bis jetzt nur 15,7 Millionen an Schulen geflossen. Für weitere 242 Millionen Euro seien Anträge bewilligt worden. Kritiker bemängeln die hohen bürokratischen Hürden für Schulen, die an Geld aus dem Digitalpakt kommen wollen.