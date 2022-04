Meinung: Sündenbock Gerhard Schröder

Dass Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) bei seiner russlandfreundlichen Haltung bleibt, findet Martin Rupps konsequent. Die Forderung nach Sanktionen kommt ziemlich spät.

Politiker von FDP, Grünen und CDU fordern politische Strafen für Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) wegen seiner russlandfreundlichen Haltung. Der grüne Europa-Abgeordnete Reinhard Bütikofer will ihm die Amtsausstattung als ehemaliger Bundeskanzler entziehen. Zuvor hatte die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken den umstrittenen Genossen zum Parteiaustritt aufgefordert.

Das fällt den Damen und Herren ziemlich spät ein. Es brauchte nichts weniger als einen russischen Angriffskrieg, bevor sie Gerhard Schröders schamlose Verquickung wirtschaftlicher und politischer Interessen verurteilten. Endlich, möchte ich ergänzen. Und das auch erst, nachdem Gerhard Schröder in einem Interview vor wenigen Tagen noch immer keine Reue zeigte.

Mir fällt diese Parteinahme für Gerhard Schröder nicht leicht. Kein Zweifel, an ihm nimmt die politische Kultur in Deutschland jeden Tag Schaden – nicht erst seit seinem Ausscheiden aus der Politik. Die Schadenshöhe wird vielleicht nur vom ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Franz Josef Strauß erreicht. Gerhard Schröder regierte in Basta-Manier mit einer „Cohiba“ im Mund. Als SPD-Vorsitzender musste er vorzeitig zurücktreten. Die eigene Bundestagsfraktion stimmte für vorgezogene Neuwahlen. So viel Egomanie bei mäßiger Leistung war nie.

Altbundeskanzler bleibt sich treu

Trotzdem trotzt mir der Altbundeskanzler, der seiner Überzeugung treu bleibt und dafür das eigene Ansehen vernichtet, Respekt ab. Mehr als ein Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Seinen, die ihre frühere Russlandpolitik kleinlaut bedauern, aber keine persönlichen Konsequenzen daraus ziehen.